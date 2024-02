Bombeiros de Luto: Faleceu Manuel Gomes dos Famalicenses

A Praia da Falésia, no Algarve, foi coroada como a melhor praia do mundo pelo prestigiado Travellers’ Choice Awards do TripAdvisor. Com as suas falésias, areias douradas e águas cintilantes, esta joia portuguesa conquistou os viajantes de todo o mundo, arrebatando quase 6 mil avaliações e uma classificação média de 4,5 em 5.

Este prémio reconhece não apenas a beleza natural da Praia da Falésia, mas também as suas comodidades, incluindo estacionamento gratuito, cafés e balneários e o facto de ter bandeira azul.

A segunda posição na lista de melhores praias do mundo ficou com a Spiaggia dei Conigli, na ilha italiana de Lampedusa. Conhecida pela sua abundante vida marinha e atmosfera tranquila, esta praia oferece aos visitantes a oportunidade de relaxar, tomar sol e nadar nas suas águas cristalinas. O acesso, seja por transporte público ou estacionamento gratuito, torna-a ainda mais atraente para os turistas.

Já a terceira colocação foi para a Praia La Concha, em San Sebastián, Espanha. Após ocupar a 15ª posição no ano anterior, esta praia urbana basca conquistou este lugar no pódio com o seu ambiente animado e ondas que atraem tanto famílias quanto surfistas.