Bombeiros e GNR acionados para incêndio habitacional em Requião

A programação da Casa das Artes para o mês de setembro reserva música, teatro, dança e cinema.

Nos dois primeiros dias do mês pode assistir aos concertos da quinta edição da Jovem Orquestra de Famalicão. No dia 1 o concerto é às 21h30, e no dia 2, às 18 horas. O dia 8, às 21h30, está reservado para dança, com Unsetting Self, de São Castro, e Tumulte, de Christine Hassid, pela Kale Companhia de Dança. Nos dias 15 e 16, às 21h30, pode assistir a O Tartufo, de Molière, segundo encenação de Miguel Eloy. Já a peça Mulheres de Shakespeare, encenação de Carlos Pimenta, pode ser vista de 21 a 23 de setembro, sempre às 21h30. Para fecho do mês, no dia 30, e no dia 1 de outubro, nova peça de teatro – Ornitópera – pela Companhia de Música Teatral.

Ainda no âmbito da programação decorrem, sempre na noite de cada quinta-feira, no pequeno auditório, sessões do Cineclube de Joane.