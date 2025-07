Bombeiros exigem pagamento até quarta-feira ou então ambulâncias do INEM vão parar

Um estudo do Observatório de Segurança e Defesa mostra que, nos últimos 25 anos, o número de crimes em Portugal desceu 1,3%. No entanto, as notícias sobre criminalidade aumentaram 130%.

A análise foi feita com ajuda de Inteligência Artificial, que estudou as capas dos cinco principais jornais portugueses. O estudo conclui que esta diferença entre a realidade e o que é noticiado pode levar as pessoas a sentirem-se mais inseguras do que realmente estão.

As redes sociais também ajudam a espalhar casos e a criar mais alarme. Segundo o Observatório, a justiça e as polícias devem comunicar melhor com a população. Propõe ainda a realização de inquéritos que ajudem a perceber melhor os crimes e como as pessoas os vivem.