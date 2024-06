Bombeiros Famalicenses acionados para explosão na Póvoa de Varzim com ferido grave

Nos primeiros cinco meses de 2024, o número de acidentes rodoviários em Portugal aumentou ligeiramente em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 22.708 ocorrências, mais 234 do que em 2023. No entanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) reportou uma redução no número de mortos e feridos graves. O número de vítimas mortais caiu para 31, menos cinco que no ano anterior, e os feridos graves diminuíram para 277, também menos cinco comparativamente a 2023. Por outro lado, os feridos leves aumentaram de 6646 para 6737.

Durante este período, a PSP realizou 10.485 operações de fiscalização, abrangendo 294.203 condutores. Foram registadas 80.419 contraordenações, com 13.301 delas por excesso de velocidade e 1.451 por condução sob o efeito do álcool após 86.474 testes de alcoolemia. Outras infrações incluíram falta de inspeção periódica, falta de seguro, uso do telemóvel durante a condução, e não utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção.

A PSP apela a todos os condutores para que conduzam de forma segura, ajustando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado das vias, sublinhando que comportamentos irresponsáveis colocam em risco a vida de todos os utentes das rodovias. A força policial reforça que só uma condução responsável permitirá reduzir a sinistralidade.