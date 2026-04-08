Bombeiros Famalicenses confirmam diligências da PJ e garantem normal funcionamento

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses revelou que foi alvo de diligências da Polícia Judiciária, no âmbito de uma denúncia anónima que envolve factos reportados até ao ano de 2025, tal como havia sido noticiado esta terça-feira.

Em comunicado, a corporação refere que colaborou desde o início com as autoridades, manifestando total disponibilidade para continuar a ajudar no apuramento da verdade.

A instituição faz questão de garantir que esta situação não tem qualquer impacto na sua atividade diária, assegurando que todos os serviços operacionais continuam a funcionar normalmente e que a resposta às necessidades da população está assegurada.

Na mesma nota, os Bombeiros Famalicenses reiteram o seu compromisso com a transparência, responsabilidade e dedicação à comunidade, sublinhando que irão manter-se ao serviço da população, como habitualmente.