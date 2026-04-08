Concelho

Bombeiros Famalicenses confirmam diligências da PJ e garantem normal funcionamento

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses revelou que foi alvo de diligências da Polícia Judiciária, no âmbito de uma denúncia anónima que envolve factos reportados até ao ano de 2025, tal como havia sido noticiado esta terça-feira.

Em comunicado, a corporação refere que colaborou desde o início com as autoridades, manifestando total disponibilidade para continuar a ajudar no apuramento da verdade.

A instituição faz questão de garantir que esta situação não tem qualquer impacto na sua atividade diária, assegurando que todos os serviços operacionais continuam a funcionar normalmente e que a resposta às necessidades da população está assegurada.

Na mesma nota, os Bombeiros Famalicenses reiteram o seu compromisso com a transparência, responsabilidade e dedicação à comunidade, sublinhando que irão manter-se ao serviço da população, como habitualmente.

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Famalicão: Equipa sub-23 atrasa-se na luta pelo título nacional

Ao final da tarde desta terça-feira, a equipa sub-23 do FC Famalicão perdeu, 1-0, com o Académico de Viseu. O golo da vitória da equipa da casa resulta de um autogolo (87´), num infortúnio do defesa famalicense Ian Custódio.

A três jornadas do final da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o Académico de Viseu isola-se na liderança, com 25 pontos, mais três que o conjunto famalicense que é segundo.

Na próxima jornada, marcada para o dia 14 de abril, o Famalicão visita Braga.

Famalicão: Fraternidade Nuno Álvares de Oliveira Stª Maria celebra 10 anos

Na celebração do 10.º aniversário, o Núcleo da Fraternidade de Nuno Álvares de Oliveira Santa Maria reúne escuteiros de todo o país, numa festa agendada para o dia 18 de abril.

Está prevista a participação de cerca de 450 escuteiros, em representação da Direção Nacional, da Direção de Braga e de 55 Núcleos da Região Braga, Lisboa e Porto.

A receção acontece na Escola Básica, pelas 16 horas; às 17 horas, desfile com presença da Fanfarra do CNE com saída da Escola Básica em direção ao Mosteiro;17h30, “A história e arquitetura” do Mosteiro de Santa Maria; 18h15, cerimónia protocolar no salão paroquial; 19 horas, eucaristia; 20 horas, entrega de lembranças; 20h15, desfile com a presença da Fanfarra do CNE/FNA em direção à sede da FNA; 20h30, noite comemorativa, com música, dança, degustação, distribuição de lembranças.

 

Famalicão: Mais de 150 alunos participaram no Dia Aberto da Escola Profissional Oficina

A Escola Profissional Oficina promoveu mais uma edição do Dia Aberto, na qual recebeu mais de 150 alunos vindos de Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Paços de Ferreira.

Sob o mote “Luzes, câmara, ação”, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar as várias áreas de formação disponibilizadas pela escola como o marketing digital, comunicação, desenho digital 3D, fotografia, vídeo, hardware, programação e multimédia.

O Dia Aberto tem como objetivo proporcionar uma experiência imersiva que ajude a descobrir vocações e talentos que possam ser desenvolvidos na Oficina.

Atualmente, a Escola Profissional conta com cerca de 390 alunos e um corpo docente com forte ligação ao tecido empresarial.

Famalicão: Inscrições abertas para a Caminhada em Família na EB Dr. Nuno Simões

A Associação de Pais da Escola Básica 1,2 Dr. Nuno Simões está a organizar uma Caminhada em Família, dia 18 de abril, às 10h00, com o objetivo de envolver toda a comunidade escolar, bem como a população local, de forma a incentivar à prática desportiva ao ar livre e desincentivar o uso do automóvel que afeta a qualidade do ar.

A atividade conta ainda com uma aula de zumba gratuita.

As inscrições feitas até às 20h00 do dia 14 de abril garantem um kit de oferta. Pode inscrever-se online aqui.

Famalicão: Mais carros vandalizados durante a última noite

Há registo de mais carros vandalizados, ao longo da última noite, em Famalicão.

Um dos casos reporta-se à Travessa da Avenida de França, onde, pelo menos um carro, foi vandalizado. Um dos vidros foi partido e a porta danificada com recurso a um objetivo metálico que acabou por ser lançado a um jardim nas proximidades.

Apesar de existirem alguns objetos no interior da viatura, nenhum deles foi levado, o que reforça a intenção do ato de vandalismo sem furto.

Há relatos de que, neste mesmo local, no passado mês de março, um jovem destruiu várias viaturas enquanto circulava na rua.

 

 

PJ fez buscas nos Bombeiros Famalicenses

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga esteve, esta terça-feira, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, no âmbito de uma investigação a alegadas irregularidades.

De acordo com o Correio da Manhã, as suspeitas incidem sobre uma possível falsificação de documentos, nomeadamente com majoração nas escalas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Em causa estará ainda a compra frequente de material sempre no mesmo estabelecimento comercial, que pertencerá a uma familiar do comandante da corporação.

A intervenção da PJ, que começou pela manhã, prolongou-se durante várias horas, até ao início da tarde.