Os Bombeiros Voluntários Famalicenses estão de luto pela morte de Manuel da Silva Veloso da Costa, conhecido como Sr. Veloso, que faleceu aos 77 anos.

O antigo bombeiro fazia parte do Quadro de Honra da corporação, depois de dedicar parte da sua vida ao voluntariado e à ajuda ao próximo.

Numa nota de pesar, os Bombeiros Famalicenses destacam a sua dedicação e o seu espírito de altruísmo, deixando as condolências à família e aos amigos.

Manuel Veloso residia em Brufe. A última homenagem será prestada esta terça-feira, dia 20 de outubro, às 15h30, no quartel dos Bombeiros Famalicenses. O funeral realiza-se quarta-feira, dia 21, às 10h00, na Igreja Paroquial de Brufe.