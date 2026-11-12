Os Bombeiros Voluntários Famalicenses estão de luto pela morte de Manuel Fernandes, bombeiro de 2.ª do Quadro Ativo, carinhosamente tratado por «Escurinho» pelos colegas.

Através de uma nota de pesar, a corporação recorda o voluntário número 78 pela alegria, boa disposição e disponibilidade permanente para ajudar, características que marcaram a sua passagem pelo quartel.

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Na homenagem, os colegas lembram também a dedicação de Manuel Fernandes ao serviço da população e à vida da associação, destacando o espírito de entreajuda e a amizade que sempre demonstrou.

«Um Bom Homem», escrevem os Bombeiros Famalicenses, numa mensagem de despedida que termina com as palavras: «Obrigado Manel. Até um dia».

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Os pormenores relativos ao velório e funeral serão divulgados posteriormente pela associação.