Os Bombeiros Voluntários Famalicenses estão de luto pela morte de Manuel Fernandes, bombeiro de 2.ª do Quadro Ativo, carinhosamente tratado por «Escurinho» pelos colegas.
Através de uma nota de pesar, a corporação recorda o voluntário número 78 pela alegria, boa disposição e disponibilidade permanente para ajudar, características que marcaram a sua passagem pelo quartel.
Na homenagem, os colegas lembram também a dedicação de Manuel Fernandes ao serviço da população e à vida da associação, destacando o espírito de entreajuda e a amizade que sempre demonstrou.
«Um Bom Homem», escrevem os Bombeiros Famalicenses, numa mensagem de despedida que termina com as palavras: «Obrigado Manel. Até um dia».
Os pormenores relativos ao velório e funeral serão divulgados posteriormente pela associação.