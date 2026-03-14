Bombeiros Famalicenses de luto pelo falecimento de Firmino Maceira

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses está de luto pela morte de Firmino Maceira, voluntário n.º 149 do Quadro de Honra da corporação.

Numa nota divulgada, a associação expressa os “profundos sentimentos” aos familiares, amigos e camaradas, lembrando Firmino Maceira como alguém que fez parte da história dos “Guitas”.

As cerimónias de despedida realizam-se este domingo. Pelas 10h00 será prestada uma homenagem no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Mais tarde, às 16h30, realiza-se a missa de corpo presente, na freguesia de Telhado.