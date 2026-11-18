Os Bombeiros Voluntários Famalicenses lançaram a campanha de vendas “Meias Solidárias de Natal”, com o mote “Aqueça o Natal de quem o Protege”. Cada par custa 7 euros e a totalidade do valor reverte a favor da corporação.

A iniciativa resulta de uma colaboração solidária entre a WestMister e os Bombeiros Voluntários Famalicenses, sob o lema “Salvar vidas sem meias medidas”. A campanha insere-se nas comemorações dos 100 anos da corporação, com o mote “Da Gesta de Ser, do Orgulho de Estar, 100 Anos de Guitas”.

As meias estão disponíveis em vários pontos de venda:

Quartel Sede dos Bombeiros Voluntários Famalicenses;

Eugénios Health Club;

Auchan Calendário;

Restaurante Garfo Dourado;

Centro Social de Requião;

Loja online WestMister.

Ao adquirir as meias, o público apoia quem dedica a vida a salvar os outros, num gesto simples que ajuda a corporação a continuar a missão.