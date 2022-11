Bombeiros famalicenses realizaram uma jornada de simulacros em vários pontos do concelho

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária está a investigar as suspeitas de assédio sexual denunciadas por jogadoras do Rio Ave contra o treinador Miguel Afonso, que já esta época treinou a equipa do Famalicão, tendo sido suspenso de funções depois das denúncias.

Segundo revela o Expresso, o técnico, que foi suspenso esta quinta-feira, por quase três anos, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pode ser alvo de um processo-crime por ter enviado às jogadoras que treinava – todas com menos de 21 anos – mensagens suspeitas de assédio sexual.

Samuel Costa, ex-diretor desportivo do FC Famalicão, suspenso pelo CD por ano e meio, também está a ser investigado.

Cabe ao Ministério Público decidir se há, ou não, matéria para acusar o treinador num processo-crime.