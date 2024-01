Bombeiros Famalicenses recebem esta quarta-feira corpo de Adão Romano para um “até já”

O Centro de Recolha Oficial Animal de Famalicão (CROA) emitiu um alerta sobre uma prática fraudulenta que tem vindo a afetar tutores de animais na região. O CROA tem recebido diversos relatos de pessoas que foram contactadas por um indivíduo que se apresenta como veterinário, alegando que os seus animais de estimação sofreram acidentes e exigindo um pagamento através de MBWay para proceder à respetiva recolha.

Este indivíduo tem utilizado táticas enganosas, explorando a preocupação dos tutores pelos seus animais, induzindo-os a realizar pagamentos antes de qualquer confirmação legítima. O CROA ressalta que esta abordagem é completamente fraudulenta e não possui qualquer relação com as práticas habituais do centro.

É crucial sublinhar que o CROA nunca solicita pagamentos por telefone, transferência bancária ou MBWay para resgatar animais. Os procedimentos normais do centro envolvem transações financeiras presenciais, realizadas nas instalações do CROA, com os funcionários devidamente identificados.

O CROA aconselha a todos os tutores de animais a estarem alerta para este tipo de abordagem fraudulenta e a verificarem cuidadosamente a identificação de qualquer pessoa que entre em contacto em nome do centro. Caso haja dúvidas sobre a veracidade das informações recebidas, é aconselhável entrar diretamente em contato com o CROA através dos meios oficiais para confirmar a autenticidade da situação.