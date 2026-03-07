Concelho, Sociedade

Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses conquistou o primeiro lugar do Prémio Lâmpadas, atribuído no âmbito da iniciativa Quartel Electrão 2025, que assinalou a sua 10.ª edição.

A corporação destacou-se entre 225 associações participantes, ao conseguir recolher cerca de 1,3 toneladas de equipamentos usados, entre pilhas, baterias, lâmpadas e outros aparelhos elétricos.

Este desempenho valeu aos bombeiros um prémio de 1500 euros, valor que será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual e de socorro.

Simulacro na RNM testa resposta a acidente industrial em Famalicão

Um simulacro de acidente industrial decorreu na manhã deste sábado nas instalações da RNM – Produtos Químicos, em Vila Nova de Famalicão.

O exercício, designado RNM_Sevex 2026, integrou o XVIII Mês da Proteção Civil e teve como objetivo testar a capacidade de resposta, articulação e coordenação dos vários agentes de proteção civil perante um cenário de emergência industrial.

A iniciativa contou com a participação de várias entidades e simulou uma situação de risco, permitindo avaliar procedimentos e melhorar a preparação para eventuais ocorrências reais.

Famalicão perde em casa com o Rio Ave

Ao final da manhã deste sábado, o Famalicão perdeu, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com o Rio Ave.

O resultado final marca um 4-3 favorável aos vilacondenses que foram os primeiros a marcar. Os famalicenses reagiram, passaram para a frente do marcador, por 3-1, mas antes do intervalo o Rio Ave reduziu.

A vitória veio já perto do final do encontro. No tempo que restava, pouco mais de dois minutos, os famalicenses nada conseguiram.

Foi um bom jogo que dignificou a modalidade, mas que de nada valeu para os famalicenses que continuam em último lugar, com 13 pontos, quando faltam quatro jornadas para o final do nacional de futsal.

Natan Minatti e Douglas Risi (2) marcaram pelo Famalicão. Do lado do Rio Ave realce para o desempenho de Cigano. O jogador famalicense foi dos melhores em campo. Marcou o primeiro, logo no primeiro minuto, e fez a assistência para o golo da vitória vilacondense.

Antigo Ministro da Presidência encontrado morto em casa

O antigo ministro da Presidência Nuno Morais Sarmento morreu na última noite, aos 65 anos, noticia a CNN Portugal. O ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento foi encontrado morto na sua residência, em Lisboa.

Advogado de profissão, Nuno Morais Sarmento integrou os governos liderados por José Manuel Durão Barroso entre 2002 e 2004 e por Pedro Santana Lopes entre 2004 e 2005, onde desempenhou o cargo de ministro da Presidência

Famalicão vence Arouca em casa (1-0)

O Futebol Clube de Famalicão venceu esta sexta-feira o Arouca por 1-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo de abertura da 25.ª jornada da I Liga.

Depois de uma primeira parte equilibrada e sem golos, a decisão surgiu já perto do final da partida. Aos 82 minutos, Rodrigo Pinheiro marcou o único golo do encontro com um remate de pé direito de fora da área, colocando a bola junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Arruabarrena.

Até ao golo, as duas equipas criaram algumas oportunidades, com o Famalicão a conseguir maior pressão na segunda parte, obrigando o guarda-redes do Arouca a várias intervenções.

Famalicão: Gustavo Sá é o mais jovem de sempre a jogar 100 jogos da I Liga

Gustavo Sá, aos 21 anos, 3 meses e 24 dias, é o jogador mais jovem de sempre a chegar aos 100 jogos na I Liga.
O anterior recorde pertencia a João Moutinho, desde 2008, ao serviço do Sporting. Moutinho tinha, na altura, 21 anos, 6 meses e um dia.

A marca de Gustavo Sá foi cumprida esta sexta-feira com a titularidade no jogo com o Arouca.

O médio criativo já marcou 12 golos e foi autor de 14 assistências. A sua estreia na I Liga aconteceu aos 17 anos. Foi em agosto de 2022, em jogo contra o SC Braga.

Morreu o padre famalicense João da Costa Rego

O padre famalicense João da Costa Rego faleceu esta sexta-feira, 6 de março de 2026, aos 91 anos.

Nascido a 24 de janeiro de 1935, na freguesia de Vale S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, foi ordenado presbítero a 8 de dezembro de 1963, em São Paulo, no Brasil.

Depois de regressar a Portugal, em 1991, foi nomeado pároco das paróquias de Alheira – Santa Marinha, Igreja Nova – Santa Maria e Alvito – São Pedro, no concelho de Barcelos. Em 1994 passou a servir as comunidades de Faria – Santa Maria e Vilar de Figos – São Paio, igualmente no arciprestado de Barcelos.

Dois anos mais tarde, em 1996, assumiu as funções de reitor e capelão da Ordem Terceira de São Domingos e do Lar de Santo António, na cidade de Guimarães.

A missa exequial está marcada para domingo, dia 8 de março, às 15h00, na igreja paroquial de São Paio, em Guimarães, e será presidida por D. Delfim Gomes, bispo auxiliar de Braga.