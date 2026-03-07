Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses conquistou o primeiro lugar do Prémio Lâmpadas, atribuído no âmbito da iniciativa Quartel Electrão 2025, que assinalou a sua 10.ª edição.
A corporação destacou-se entre 225 associações participantes, ao conseguir recolher cerca de 1,3 toneladas de equipamentos usados, entre pilhas, baterias, lâmpadas e outros aparelhos elétricos.
Este desempenho valeu aos bombeiros um prémio de 1500 euros, valor que será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual e de socorro.