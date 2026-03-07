Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

Ao final da manhã deste sábado, o Famalicão perdeu, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com o Rio Ave.

O resultado final marca um 4-3 favorável aos vilacondenses que foram os primeiros a marcar. Os famalicenses reagiram, passaram para a frente do marcador, por 3-1, mas antes do intervalo o Rio Ave reduziu.

A vitória veio já perto do final do encontro. No tempo que restava, pouco mais de dois minutos, os famalicenses nada conseguiram.

Foi um bom jogo que dignificou a modalidade, mas que de nada valeu para os famalicenses que continuam em último lugar, com 13 pontos, quando faltam quatro jornadas para o final do nacional de futsal.

Natan Minatti e Douglas Risi (2) marcaram pelo Famalicão. Do lado do Rio Ave realce para o desempenho de Cigano. O jogador famalicense foi dos melhores em campo. Marcou o primeiro, logo no primeiro minuto, e fez a assistência para o golo da vitória vilacondense.