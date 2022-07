Bombeiros Famalicenses resgatam cabra que caiu a poço com 10 metros e que estava tapado com uma pedra

Como acontece todos os anos, o Observador Cetelem Consumo 2022 procurou saber mais sobre as férias de verão dos portugueses. De acordo com os dados do estudo, nestas férias de verão os portugueses planeiam gastar 950 euros em média, um valor superior ao registado nos últimos 2 anos (2020 – 912 euros / 2021 – 750 euros).

Os dados do estudo concluem que os portugueses continuam a preferir ir para fora cá dentro” (77%), passando o verão em Portugal “. Os inquiridos mais velhos (entre os 55 e os 74 anos) são aqueles que demonstram mais esta preferência (87% em média). No entanto, comparando com o ano anterior, aumentou significativamente a intenção de fazerem férias no estrangeiro (4% em 2021 vs. 14% em 2022).

Indo para fora cá dentro, o Algarve é, de longe, o destino eleito pelos portugueses entrevistados (52%).

Seguem-se os distritos de Lisboa (10%) e de Évora (7%). Já para os portugueses que escolhem passar férias no estrangeiro, Espanha é o principal destino (32%), seguindo-se França (11%) e Inglaterra (9%).

A praia continua a ser o tipo de férias preferido pelos portugueses (68%), sendo o mais procurado pelos inquiridos entre os 25 e os 44 anos (74% em média). Não obstante, os dados demonstram que aumentou também a intenção de passar férias na cidade (32%) – sobretudo entre os jovens dos 18 aos 24 anos (38%) e aqueles com idades entre os 45 e os 54 anos (37%) – e no campo (28%), sendo esta a opção eleita pelos entrevistados com mais de 65 anos (46%).

A nível regional, os residentes da região Sul do país são aqueles que demonstram uma maior intenção em fazer as férias na praia (82%), enquanto os do Centro do país elegem as férias na cidade (43%).

Planeamento das férias e alojamento

De acordo com o estudo, 7 em cada 10 portugueses que vão de férias não fazem reservas (74%). Esta tendência é particularmente verificada entre os inquiridos com idades entre os 55 anos e os 74 anos (89% média). 11% dos inquiridos declaram fazer reservas através de plataformas online – sobretudo os mais jovens (16%) – e apenas 6% utilizam as agências de viagens online ou similares.

No que respeita ao alojamento, mais de metade dos que vão de férias ainda não decidiram onde se vão alojar (56%). Contudo, fazendo férias em Portugal, 54% dos inquiridos tencionam ficar na sua residência principal – tendo aumentado esta intenção em comparação com 2021 (4%). Já os restantes 46% planeiam ir de férias fora da sua residência.