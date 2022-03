Na próxima jornada dos vários campeonatos da Associação de Futebol de Braga será cumprido um minuto de silêncio «pela paz na Ucrânia e em respeito da memória das vítimas desta guerra».

Ao mesmo tempo, a Associação de Futebol de Braga «condena veementemente a agressão russa à soberania e integridade territorial da Ucrânia, uma invasão que representa uma violação do direito internacional e um atentado à paz no continente europeu». O organismo associativo presidido por Manuel Machado, manifesta, também, «a sua solidariedade para com o povo ucraniano e a todos os que defendem a paz».