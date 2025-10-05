Bombeiros Voluntários de Famalicão de luto pela morte de colega do Quadro de Honra

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão estão de luto pelo falecimento de Jorge Manuel Marques Araújo, bombeiro do Quadro de Honra da corporação.

Em nota publicada nas redes sociais, a instituição expressou “profundo pesar” pela morte de quem ingressou no corpo de bombeiros a 7 de março de 1981 e que “se distinguiu pelo exemplo de dedicação, coragem e espírito de serviço à comunidade”.

Na mesma mensagem, a Direção, o Comando e todo o Corpo Ativo apresentaram “as mais sentidas condolências à família e amigos”, e destacam o “compromisso inabalável com a causa dos bombeiros” e o legado deixado às novas gerações.