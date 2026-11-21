O preço da botija de gás butano de 13 quilos, a mais utilizada pelos portugueses, atingiu os 45 euros, um valor histórico no país. O aumento contraria as previsões mais recentes, que apontavam para um máximo de 40 euros até ao final do ano.

A estimativa tinha sido feita pela Deco Proteste, que alertava para a pressão sobre os preços da energia. Segundo a associação de defesa do consumidor, o preço médio da botija já tinha ultrapassado os 37,50 euros em outubro, depois de ter começado o ano nos 34,11 euros e de ter chegado aos 37,31 euros em maio, de acordo com dados da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).

Os 45 euros ficam, assim, bem acima do que se antecipava e representam um agravamento significativo para as famílias. A Deco estima que cerca de 2,1 milhões de lares portugueses continuem a recorrer ao gás engarrafado para necessidades essenciais, como cozinhar ou aquecer água.