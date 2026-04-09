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Bracar entra em insolvência: Cerca de 40 pessoas ficam desempregadas

A empresa Bracar, localizada na freguesia de Gavião, em Famalicão, entrou em insolvência.

De acordo com os colabores, que ainda se encontram a apresentar ao serviço, a empresa não cumpriu com os prazos que estipulou para o pagamento de salários e parte do último subsídio de natal.

Os funcionários dizem-se reféns da administração da Bracar que, até ao momento, não lhes comunicou de forma oficial o encerramento.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, falar com os responsáveis da Bracar e o administrador de insolvência.

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Incêndio em apartamento na freguesia de Calendário deixa morador ferido

Um morador ficou ferido, na sequência de um incêndio que deflagrou, na tarde desta terça-feira, num apartamento em Calendário, Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 14h00, para a Rua Capitães de Abril.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.

O incêndio terá ficado circunscrito à área da cozinha.