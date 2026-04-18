Concelho, Sociedade

Bracar: Trabalhadores recebem cartas de despedimento e avançam para o centro de emprego

Os cerca de 40 trabalhadores da Bracar, empresa de transformação de carnes localizada em Gavião, Famalicão, receberam, ao longo desta semana, as cartas que formalizam o despedimento coletivo, na sequência do processo de insolvência.

Com este passo, os funcionários ficam agora em condições de se inscrever no centro de emprego e avançar com o pedido de subsídio de desemprego.

Ainda assim, a situação continua a gerar preocupação. Alegadamente, os montantes em dívida por parte da empresa, nomeadamente salários em atraso e outras compensações, permanecem por pagar.

Recorde-se que o encerramento da unidade deixou dezenas de famílias numa situação de grande fragilidade, num processo marcado por incerteza e críticas à atuação da administração.

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Famalicão: Motociclista de 28 anos ferido em despiste

Um motociclista de 28 anos ficou ferido, na manhã deste sábado, na sequência de um despiste de mota, na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 09h00, na Rua da Amieira.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Famalicão.

Governo quer baixar limite de velocidade nas localidades para 30 km/h

O Governo vai avaliar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade para 30 km/h dentro das localidades, numa tentativa de diminuir a sinistralidade rodoviária. A medida, defendida por vários especialistas, não reúne, no entanto, consenso.

Em 2025, morreram 448 pessoas nas estradas portuguesas, um número que continua a preocupar as autoridades. Segundo o subintendente da PSP, Sérgio Soares, os dados mais recentes mostram um agravamento da situação: no primeiro trimestre de 2026 registaram-se mais acidentes, mais feridos e 20 vítimas mortais.

A velocidade excessiva, o consumo de álcool e o uso do telemóvel ao volante continuam a ser as principais causas dos acidentes.

Manuel João Ramos, presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados, defende mudanças profundas no Código da Estrada, incluindo a inversão do ónus da culpa em atropelamentos. O responsável, que perdeu a filha num acidente há cinco anos, encara esta causa como uma missão pessoal.

O Executivo vai agora criar uma equipa de especialistas para rever a legislação e reforçar a fiscalização. Entre as medidas em análise está a redução do limite de velocidade nas cidades, proposta que gera divisão.

Carlos Barbosa, presidente do ACP, considera que a aplicação generalizada dos 30 km/h pode comprometer a mobilidade urbana, defendendo uma análise caso a caso. Já Jorge Carvalho da Silva, da AsproCivil, alerta para a falta de controlo sobre trotinetes e scooters elétricas, que muitas vezes circulam sem fiscalização.

O Governo promete ainda mais radares, operações stop sem aviso prévio, agravamento das coimas e maior rapidez nos processos de contraordenação. A Brigada de Trânsito da GNR vai também regressar ao terreno, cerca de 17 anos depois, com o objetivo de reforçar o controlo e a segurança nas estradas.

Famalicão: Manutenção adiada para a última jornada

A equipa de futsal do Famalicão terá de esperar pelo que vai acontecer nos jogos AD Fundão x Elétrico e Caxinas x Quinta dos Lombos para ver em que posição ficará na classificação no arranque para a última jornada do campeonato nacional, agendada para o dia 2 de maio. Uma coisa é certa, só a vitória interessará ao conjunto famalicense, sendo que não depende apenas de si para garantir a manutenção na época de estreia na Liga Placard.

Na noite desta sexta-feira, na penúltimo jornada, o Famalicão foi goleado, 10-1, no Pavilhão João Rocha, pelo Sporting. Perante uma das melhores equipas nacionais, o conjunto famalicense nunca teve argumentos para discutir o resultado.

Resta, então, uma jornada para decidir o futuro do conjunto famalicense no campeonato nacional. E esse encontro será com o Fundão, adversário direto na luta pela permanência.

Antes da derradeira jornada, na próxima semana, no dia 22 de abril, às 18 horas, o Famalicão volta a defrontar o Sporting, em Gondomar, nos quartos de final de Taça de Portugal.

Famalicão: Sorriso felicita Braga pelo apuramento, mas avisa que vai lá buscar a vitória (c/vídeo)

Na noite do próximo domingo, o Famalicão visita Braga com o objetivo de alcançar uma vitória. É essa a vontade de Sorriso. O extremo, que esta época, na Liga, já marcou cinco golos e é responsável por 4 assistências, sabe que pela frente estará um adversário forte e motivado pela qualificação para as meias finais da Liga Europa.

Aliás, com desportivismo, Sorriso começa por felicitar os bracarenses, mas avisa que os famalicenses vão à “Pedreira” jogar «com as suas ideias e procurar a vitória».

Sorriso, não efetivando os objetivos da época (equipa está no quinto lugar e já igualou a pontuação da época passada [47 pontos]), reforça a importância da união «dentro e fora do campo, porque não chegamos a lado nenhum sozinhos. Seguimos pelos nossos objetivos». Refere que o que importa «é ajudar o Famalicão», acredita que no final «tudo vai dar certo» e pediu o apoio dos adeptos para o jogo de domingo.

Confira, no vídeo, as declarações de Sorriso.

Famalicão: Milha Urbana condiciona circulação automóvel no centro da cidade

A realização da 26.ª Milha Urbana de Famalicão, na tarde deste sábado, no centro da cidade, vai condicionar a circulação automóvel entre as 15 e as 18 horas, na Praça D. Maria II, na Rua João Faria Guimarães e na Rua Lourenço da Silva de Oliveira.
Durante a prova, o acesso ao parque de estacionamento D. Maria II também estará condicionado.
A Milha Urbana Cidade de Famalicão é uma organização do Liberdade Futebol Clube, sendo a segunda etapa do Circuito Regional de Milhas da Associação de Atletismo de Braga.
Foto arquivo

Famalicão: Workshop sobre Suporte Básico de Vida em Vermoim

Na tarde do dia 2 de maio, a partir das 14h30, o salão sobre da Junta de Freguesia de Vermoim recebe um workshop sobre Suporte Básico de Vida. Trata-se de uma iniciativa da autarquia local, em parceria com os Bombeiros Voluntários Famalicenses que visa dotar os participantes de conhecimentos essenciais para atuar em situações de emergência e contribuir para a segurança de todos.

O workshop é dirigido a toda comunidade, mas carece de inscrição em: https://forms.gle/ndK41rL6cPBXHsDf6