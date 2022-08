Braga: Colaboradores do Hospital de Braga e da UM vão ter direito a creche para colocar os filhos

Um berçário e creche com vagas específicas para filhos de colaboradores do Hospital de Braga e da Universidade do Minho vai começar a funcionar em setembro de 2023, anunciou hoje a unidade hospitalar.

“O ‘Clube dos Pequenos’, assim denominado, abre em setembro de 2023 e irá apoiar os colaboradores do Hospital de Braga e da Universidade do Minho. Após cedência do terreno pela Assembleia Municipal [de Braga] e aprovação do projeto inscrito no PRR – Plano de Recuperação e Resiliência -, o berçário e creche começará a ser construído ainda este ano”, refere o hospital, em comunicado.

O equipamento vai ser construído junto do Hospital de Braga, na Rua Caixas de Águas, em Gualtar, será gerido pelo Centro Social do Vale do Homem e funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, acolhendo crianças até aos 3 anos.

“A creche terá disponível um número de vagas específico para descendentes dos colaboradores do Hospital de Braga e da Universidade do Minho, representando, assim, um importante apoio para os profissionais destas instituições”, sublinha a unidade hospitalar.

Promovido pelo município de Braga, este equipamento social resulta, ainda, acrescenta o comunicado, “de uma parceria entre o Hospital de Braga, o Centro Social do Vale do Homem, a Junta de Freguesia de Gualtar, a Universidade do Minho e a Comissão de Trabalhadores do Hospital de Braga.