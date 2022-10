Uma pessoa ficou ferida, na tarde deste sábado, depois de ter sido atingida por uma árvore que caiu.

O incidente aconteceu cerca das 14h30, na Rua do Tarrio, em Mouquim, Vila Nova de Famalicão.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos ligeiros, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.