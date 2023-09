Braga e Famalicão: Três detidos por conduzirem alcoolizados

A Comissão Administrativa provisória da ARPO (Associação Recreativa Pousadense) definiu o calendário eleitoral para eleger novos corpos sociais. A ARPO, depois de meses de indefinição e com a sede sem qualquer atividade, pretende relançar a instituição. A Comissão Administrativa fala em «retomar todas as atividades e dar a palavra aos associados» com o ato eleitoral marcado para o dia 8 de outubro.

As eleições, para o biénio 2023/2025, decorrerão entre as 9 e as 12 horas, na sede da associação e as listas devem ser apresentadas até ao dia 5 de outubro, na sede da Junta de Freguesia.

Podem participar no ato eleitoral os sócios com mais de 18 anos, com as quotas de 2022 ou 2023 pagas. Quem não tiver a situação regularizada, poderá fazê-lo no dia das eleições.

O impasse diretivo na ARPO «é uma situação que traz os sócios preocupados. A anterior direção cessou funções em maio passado e, desde então, goraram-se as várias tentativas para se encontrar uma alternativa», conta Paulo Nogueira que faz parte da Comissão Administrativa, grupo do qual podem sair sócios para uma futura direção que terá pela frente importantes projetos. Um deles é a cobertura do atual espaço desportivo, transformando-o num multiusos que será utilizado pelo clube e pela comunidade. Este projeto conta com o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, «dado ser um projeto de interesse muito relevante para Pousada de Saramagos», sinaliza Paulo Nogueira.

Recorde-se que a ARPO já competiu nos Campeonatos Concelhios de futsal e tem ativa uma equipa de atletismo.