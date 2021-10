Braga: GNR apreende armas que terão sido utilizadas para matar um animal de companhia

O posto territorial da GNR do Sameiro, apreendeu, esta sexta-feira, três caçadeiras e 128 cartuchos, pelo crime de maus-tratos a animais de companhia, na localidade de Sobreposta, em Braga.

A investigação sobre este crime decorria há seis meses, sendo o arguido suspeito da morte de um animal. No cumprimento de três mandados de busca, domiciliária e dois em veículos, a GNR apreendeu três caçadeiras e 128 cartuchos.

O homem, de 65 anos, já tinha sido constituído arguido no decurso do inquérito, no entanto os novos factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.