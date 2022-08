A Liga Portugal comunicou este domingo as datas e horas dos jogos referentes à quinta jornada do principal campeonato do futebol português. O Futebol Clube de Famalicão, que vai até ao sul do país, para defrontar o Portimonense, joga na noite de domingo.

Jornada 5

Sexta-feira, 2 de setembro

Benfica-Vizela, 19H00

Estoril-Sporting, 21H15

Sábado, 03 de setembro

Sp. Braga-Vitória SC, 18H00

Gil Vicente-FC Porto, 20H30

Domingo, 04 de setembro

Casa Pia-Arouca, 15H30

Santa Clara-Marítimo, 18H00

Portimonense-Famalicão, 20H30

Segunda-feira, 05 de setembro

Boavista-Paços de Ferreira, 19H00

Chaves-Rio Ave, 21H15