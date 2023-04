Braga: Homem morre após ser atingido por árvore que estava a cortar

Furto em Riba d’Ave: Gastam mais de 400 euros com o contactless e ficam com dinheiro que seria para pagar a renda

O furto de uma carteira, que se encontrava no interior de uma viatura, estacionada na via pública, em Riba d’Ave, terminou com um prejuízo de cerca de 800.

Segundo a vítima, em declarações à Cidade Hoje, o crime terá acontecido na segunda-feira, enquanto visitava uma loja e deixou a carteira no interior da viatura. Por razões que estão ainda por explicar, os criminosos terão conseguido aceder ao veículo e levar 380 euros em dinheiro – que se encontravam na carteira – e todos os cartões que dela faziam parte (crédito, débito, de supermercado, entre outros).

De acordo com os registos, os larápios terão utilizado dois cartões para fazer perto de uma dezena de transações, todas elas em terminais de pagamento contactless, ou seja, em equipamentos que autorizam as compras sem que para isso seja necessário a colocação do código de segurança.

Uma série de compras foram realizadas na loja de conveniência de um posto de combustível em Guimarães, por dois homens e uma mulher, referiu a vítima à nossa redação.

O caso foi reportado às autoridades que agora fazem as diligências necessárias para tentar chegar aos responsáveis pelo furto.