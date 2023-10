Braga: Jovem de 19 anos morre em acidente de viação

Um jovem de 19 anos perdeu a vida, esta terça-feira, na sequência do despiste da viatura onde seguia, na EN103, em Santa Lucrécia de Algeriz, entre Braga e Póvoa de Lanhoso.

De acordo com informações avançada pelo jornal E24, a vítima ficou encarcerada na viatura e o óbito acabou por ser declarado no local.

No teatro de operações estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga com o apoio diferenciado do INEM.

Imagem Ilustrativa