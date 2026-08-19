Um menino de três anos foi encontrado sozinho na rua, durante a madrugada desta quarta-feira, em Braga. A criança estava junto à casa onde reside, que tinha a porta aberta.

A situação foi comunicada à PSP pelas 04h30. Os agentes foram ao local e perceberam que não estava ninguém dentro da habitação.

O menino acabou por ser levado para o Hospital de Braga, numa ambulância, para ser observado pelos médicos.

Entretanto, uma irmã, de 15 anos, chegou ao local. A adolescente contou à PSP que tinha ficado responsável pelo irmão, mas que saiu de casa para comprar comida.

Também a jovem foi encaminhada para o hospital.

Segundo a CNN Portugal, existe um processo anterior por violência doméstica, no qual a mãe e o menino estão identificados como vítimas. O pai da criança, suspeito nesse processo, terá morrido enquanto estava preso.

A mãe continua sem ser localizada. De acordo com a irmã, as duas comunicam apenas através do WhatsApp e não estão juntas presencialmente há cerca de cinco dias.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do caso.