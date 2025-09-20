Braga: Metade das salas de cinema do Nova Arcada devem fechar

O complexo de cinemas do centro comercial Nova Arcada, em Braga, deverá encerrar seis das suas doze salas. O pedido de desafetação de uso foi entregue pelo operador e encontra-se agora em análise pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC).

Segundo a empresa, a decisão prende-se com a viabilidade económica, uma vez que a procura não acompanha a oferta, tornando insustentável manter todas as salas em funcionamento. No entanto, o encerramento ainda não é definitivo: a lei exige que qualquer alteração do uso de salas de cinema tenha autorização do Ministério da Cultura, após parecer da IGAC.

Este processo insere-se numa tendência nacional. Também o Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia (atualmente o maior complexo de cinemas do país, com 20 salas) poderá perder parte da sua capacidade. O objetivo é ajustar a oferta de exibição às condições de mercado.