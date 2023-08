Braga: Motociclista de 34 anos morre em despiste

Até ao final de setembro, as noites na Praça – Mercado de Famalicão vão ter outro sabor. De concertos de fado a “sunsets” com DJs, o Há Verão na Praça vai animar o Mercado Municipal de quinta-feira a domingo.

Este sábado – 21h30 | Live act saxofone com Carina Martins.

Este domingo – 17h00 | Sunset na Praça, com atuação de DJ

Dia 24 – 21h30 | Fado, com Acafado e os fadistas Sara Sousa e Jorge Gomes

Dia 25 – 21h00 | Conversas com ritmo, da Cidade Hoje

Dia 26 – 21h30 | Noite de Humor

Dia 27 – 21h30 | Eixo do Jazz

Dia 31 – 21h30 | Fado, com Acafado e os fadistas Lurdes Silva e Manuel

Recorde-se que o Mercado Municipal, localizado na avenida Marechal Humberto Delgado, é um espaço moderno e recém-remodelado que inclui o mercado permanente e o mercado cíclico de segunda-feira a sábado – o primeiro a funcionar das 08h00 às 20h00, e o segundo entre as 07h00 e as 13h00 –, e a área de esplanada que funciona de domingo a quinta-feira, e nos feriados, das 09h00 às 24h00, e às sextas, sábados e vésperas de feriado das 09h00 à 01h00.