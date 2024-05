Braga: Nove feridos em aparatoso acidente à entrada da cidade

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e uma outra sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois carros na EN103-1, em Mariz, Barcelos, este domingo. O trânsito está cortado nos dois sentidos.

O alerta para o acidente foi dado pelas 7h30. No local estão 18 operacionais dos Bombeiros de Barcelinhos, apoiados por oito viaturas.

As causas do acidente estão ainda a ser investigadas pela GNR, que se encontra no local. O trânsito está cortado nos dois sentidos da EN103-1, na zona do acidente, e as autoridades aconselham os automobilistas a utilizarem vias alternativas.