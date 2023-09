Braga: Prisão para assaltante de bombas de gasolina

Vem aí uma acentuada subida da temperatura máxima.

Para Vila Nova de Famalicão estima-se que domingo será o dia mais quente da semana, com uma máxima que deve chegar até aos 34 graus, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Até lá, a subida vai ser gradual com as máximas com o dia desta quinta-feira a ser o último da semana a registar temperaturas abaixo dos 30 graus.

Pode seguir a previsão aqui