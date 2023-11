Famalicão: Explosão de botija de gás deixa homem com queimaduras em várias partes do corpo

Um homem com 69 anos ficou com queimaduras em várias partes do corpo na sequência da explosão de uma botija de gás.

O incidente aconteceu cerca das 07h30 desta segunda-feira, na Travessa de Leirós, na vila de Joane, em Famalicão.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, com o apoio da VMER do Hospital de Famalicão, acabando por ser transportado para o Hospital de São João no Porto.