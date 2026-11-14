A freguesia de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, promove este sábado, 14 de novembro, a Mostra Comunitária, um dia inteiro de atividades que termina à meia-noite no Pavilhão Multiusos.
O certame abre portas às 09h00. O programa conta, às 17h30, com “Canções da Minha Escola”, uma atuação dos alunos do Primeiro Ciclo de Carvalho e Lagarinhos e do Jardim de Infância.
Às 18h30 sobe ao palco a atividade “Escuteiros à Solta”. Segue-se, às 19h30, o jantar temático “Feijoada à Nossa Moda”, e às 20h00 realiza-se o magusto, a tradição de São Martinho.
A noite continua com música e folclore. Às 20h30 atua o Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, de Penafiel, e às 22h00 é a vez de Maria do Sameiro. O encerramento está marcado para as 00h00.
Programa
- 09h00 – Abertura do certame
- 17h30 – Canções da Minha Escola
- 18h30 – Escuteiros à Solta
- 19h30 – Jantar temático “Feijoada à Nossa Moda”
- 20h00 – Magusto
- 20h30 – Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos (Penafiel)
- 22h00 – Maria do Sameiro
- 00h00 – Encerramento