Guarda-chuva à mão: de segunda a quinta-feira, a probabilidade de precipitação em Vila Nova de Famalicão é de 100%. A responsável é a depressão Bruna, que, segundo o IPMA, deixa o continente com chuva, vento e mar agitado até 13 de novembro.

Segunda e terça-feira são os dias mais complicados, com aviso amarelo em vigor no concelho. Os termómetros marcam entre 14 e 19 graus na segunda e entre 14 e 18 na terça.

Na quarta-feira, o cenário repete-se, com mínima de 14 graus e máxima de 18. Já na quinta, o vento passa a soprar de sudoeste e a temperatura cai ligeiramente: 13 graus de mínima e 17 de máxima.

A abertura de tempo é gradual. Na sexta-feira, a probabilidade de chuva é de 98%, no sábado de 92% e no domingo de 82%, com mínimas a descer até aos 10 graus e máximas a fixarem-se nos 17. Para segunda-feira, dia 16, está previsto vento de noroeste e a mesma probabilidade de 82%. Na terça, dia 17, sobe para 84%.

Perante o risco de cheias e inundações, a Proteção Civil emitiu recomendações à população. A prudência aconselha atenção redobrada na estrada e a zonas junto a linhas de água.