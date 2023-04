Bruno Costa / Sérgio Rocha vencem Rali de Famalicão

A equipa sub-19 do FC Famalicão continua a somar vitórias na liderança de apuramento de campeão nacional. Em oito partidas, são seis as vitórias, sobrando um empate e uma derrota, números que mantêm a equipa destacada na frente da classificação, com 19 pontos, à frente do Sporting e Benfica (menos um jogos).

Ao princípio da tarde deste sábado, a equipa de Vítor Barros foi vencer, 2-0, a casa do Estoril. Os golos foram marcados na primeira parte, por Gustavo Barros e Pedro Silva.

Na próxima jornada, o Famalicão recebe o Braga. O jogo está marcado para o dia 23 de abril, às 11 horas.