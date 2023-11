Burla: IMT alerta para esquema de SMS’s que pedem dinheiro pela carta de condução

Na próxima quarta-feira, dia 29, a Câmara Municipal da Trofa assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, celebrado no último sábado, através de uma iniciativa de sensibilização que vai decorrer no Auditório do Fórum Trofa XXI, às 14h00.

Para além da Tertúlia Sobre Violência Doméstica, orientada pela representante da Soroptimist Internacional Clube Porto – Invicta e um agente da GNR do Posto Territorial da Trofa, os participantes podem assistir à dramatização de uma peça, contracenada pelos utentes do Centro Comunitário Municipal da Trofa e ainda visitar a Exposição de fotografias alusivas à violência doméstica.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita junto dos serviços de Ação Social da Câmara Municipal da Trofa.

PROGRAMA

14h00: Receção dos participantes e observação da exposição de fotografias alusivas à violência doméstica

14h15: Sessão de Abertura pela Vereadora do Pelouro de Ação Social Habitação Municipal e Saúde, Lina Ramos

14h30: Apresentação da dramatização, contracenada pelos utentes Centro Comunitário Municipal da Trofa

14h45: Breve enquadramento sobre a dramatização representada e apresentação das valências do GAVI – Gabinete de Apoio à Vítima Igualdade

15h00: Tertúlia sobre violência doméstica, orientada pela representante da Soroptimist Internacional Clube Porto – Invicta e um agente da GNR, do Posto Territorial da Trofa.