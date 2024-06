Burla: Portuguesa perde 50 mil euros ao atender telefone a burlão

Água do mar vai estar mais quente no Norte e no Algarve

Com a chegada do verão, a temperatura da água do mar em Portugal deverá manter-se acima da média, especialmente nas regiões Norte e Algarve. Apesar de parecer uma boa notícia para os veraneantes, este fenómeno traz consigo alguns riscos, nomeadamente a proliferação de bactérias emergentes.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a tendência de aumento da temperatura da água, verificada no ano passado, persistirá nos próximos meses. Baseando-se em análises do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, o IPMA prevê que as temperaturas da água do mar à superfície subam entre 0,25 e 0,75 graus Celsius em junho, julho e agosto, quando comparadas com o período de referência. Este aumento será mais acentuado em junho, diminuindo progressivamente nos meses seguintes.

As regiões mais afetadas por estas anomalias serão aquelas situadas do Mondego para o norte e a costa algarvia. A época balnear, que já começou na maioria dos concelhos do centro e sul, e que se estenderá ao norte até ao dia 15, poderá ser influenciada por estas condições atípicas.

Os especialistas alertam que, apesar de as temperaturas mais elevadas da água poderem parecer convidativas, é crucial estar atento aos potenciais perigos, especialmente no que diz respeito à saúde pública e à segurança dos banhistas.

Fonte: JN