Buscas a empresas de Famalicão levam à detenção do presidente da Câmara de Montalegre

Marco Ferreira (quadro juvenil), Afonso Gouveia (quadro masculino), ambos do Clube de Ténis de Bairro, e Harmony Teixeira (quadro feminino), do Ténis Clube de Famalicão, foram os vencedores da primeira edição da Liga Ténis Concelho Famalicão.

A prova, que contou com a participação de mais de 100 atletas federados, terminou no passado fim de semana, com a entrega dos prémios em sessão que decorreu no Pavilhão Municipal Gimnodesportivo Moinho de Vento, em Ribeirão. Pedro Oliveira, vereador do Desporto e os presidentes dos clubes de ténis do concelho, envolvidos na dinamização desta Liga, estiveram nesta sessão.

A Liga Ténis Concelho Famalicão manter-se-á no próximo ano, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, com o Clube Estrelas do Ave, Ténis Clube de Famalicão e Clube Ténis de Bairro.