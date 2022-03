C.R.A. Famalicão resgata com vida gata caída há uma semana num poço com 14 metros no Louro

A equipa do Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão realizou, este fim de semana, mais uma delicada operação de resgate.

Desta vez o C.R.A. foi alertado para uma situação na freguesia do Louro, este sábado, de uma gata que caiu, há já uma semana, a um poço com 14 metros de profundidade, sendo que quatro deles estavam preenchidos com água.

Apesar de difícil, o resgate foi concluído com sucesso, uma vez que o felino acabou por sair do poço com vida, estando agora a recuperar muito favoravelmente.

A equipa do Centro de Recolha Animal acredita que o animal se terá mantido vivo através da água que foi bebendo ao longo dos últimos dias.