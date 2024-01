Cabeçudense/Famalicão pronto para o jogo de abertura da fase de campeão da 2.ª divisão de futsal

A Casa do Artista Amador continua com o seu projeto em mais um ano que agora se inicia.

A rúbrica Café Filosófico e vários estilos musicais vão animar o mês de janeiro, assim como a matiné de Karaoke, a tradicional Jam Session e Stand Up Comedy.

Opções não faltam na programação para o primeiro mês do ano.

Já na próxima sexta-feira, dia 5 de janeiro, pode assistir ao espetáculo de Stand Up Comedy com Pedro Miranda e vários convidados, agendado para as 22h00.

No sábado, dia 6, haverá um concerto dos NOT ALL TAILS que vão animar o público com o seu Indie/Rock. A abertura de portas está agendada para as 21h30.