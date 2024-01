Cabeçudense/Famalicão segue viagem para os Açores em busca dos primeiros pontos

No dia do obrigado famalicense foi à RTP agradecer a quem lhe salvou a vida depois de grave acidente

No Dia Mundial do Obrigado, o famalicense João Borges foi até ao programa “Praça da Alegria”, da RTP, agradecer a todos aqueles que lhe salvaram a vida.

João sofreu um grave acidente de mota, cerca das 08h00 do dia 22 de maio de 2022, a poucos quilómetros de casa. O jovem, que perdeu os sentidos e foi embater violentamente contra um sinal de trânsito, foi prontamente assistido por um bombeiro presente no local no momento do sinistro, sendo transferido em estado grave para o Hospital de Braga e, posteriormente, para o S.João, no Porto, enfrentando uma recuperação gradual que começou com um período de coma de um mês.

Hoje, na televisão, João expressou a sua gratidão aos bombeiros e profissionais de saúde que o acompanharam durante a fase mais dura da sua vida. Em troca, a produção do programa preparou a visita surpresa em estúdio de uma das equipas que o acompanhou no hospital de Braga, e uma mensagem dos bombeiros que o assistiram no dia do acidente.

Pode ver o momento aqui. (a partir do minuto 22)