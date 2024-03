Este sábado, em Braga, o famalicense bateu o recorde nacional dos 10.000 metros, no escalão M50. O feito de Davide Figueiredo aconteceu no decurso do campeonato regional, com o tempo de 32:05:87

O recorde nacional da distância pertencia a Armando Aldegalega, conseguido no distante ano de 1988, em 32:19.40.