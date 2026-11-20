Caças sobrevoaram, na tarde desta sexta-feira, 20 de novembro, a região do Minho e grande Porto.

As aeronaves foram vistas e ouvidas a baixa altitude, e o ruído terá chamado a atenção de quem se encontrava na rua.

A Força Aérea Portuguesa não anunciou, para hoje, nenhum voo de treino ou passagem aérea na região Norte. Também não foi divulgada qualquer informação por parte das autoridades locais.

Uma hipótese é que se trate de um voo de treino ou de um teste, algo que a Força Aérea realiza com regularidade para manter a prontidão dos pilotos. No entanto, esta explicação não está confirmada.