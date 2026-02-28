Caças voltam a sobrevoar a região este sábado: Despedida do Presidente da República

Paulo Cunha entregou, esta quarta-feira, as listas para a Distrital de Braga do PSD que vai a votos este sábado. O famalicense lidera um projeto do qual fazem parte representantes das várias localidades do distrito, «garantindo uma visão abrangente e próxima das realidades locais». Fazem parte da lista, por exemplo, dois presidentes de câmara recentemente eleitos – João Rodrigues, de Braga, e Ricardo Araújo, de Guimarães – integrando «uma equipa marcada pela renovação, pela diversidade e por uma forte representatividade territorial. O PSD Braga tem de estar próximo das pessoas, das autarquias e das instituições. É essa proximidade que nos dá legitimidade e força política», frisa Paulo Cunha.
Dos 13 elementos que integram a Comissão Política, oito são novos, «numa aposta firme na abertura do partido a novas energias, novas ideias e novos protagonistas da vida política distrital». Em comunicado, o famalicense, que já liderou a Câmara Municipal, garante que «a renovação» não é um slogan. «É uma escolha estratégica», para um PSD que quer a aberto à sociedade, «capaz de integrar novos protagonistas e de dar espaço a diferentes sensibilidades, mantendo sempre a nossa identidade e os nossos valores»
As listas à Comissão Política, à Mesa da Assembleia Geral e Comissão Distrital de Auditoria Financeira também assegura «uma equilibrada representação de género» e a conjugação de diferentes faixas etárias, «reunindo juventude, dinamismo e experiência política consolidada». Paulo Cunha acredita que é essa complementaridade «que nos permitirá responder com ambição e competência aos desafios do distrito».
Com esta candidatura, o famalicense reafirma o seu compromisso «com um PSD Braga mais representativo, mais inclusivo e mais forte, alicerçado na competência e numa estratégia de futuro assente na unidade e na proximidade ao território. O nosso objetivo é fortalecer o partido internamente e afirmá-lo como a principal referência política no distrito», conclui.