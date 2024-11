Cada euro conta! Apoie o Banco Alimentar na Mercadona.

Em declarações à Cidade Hoje, o presidente da Câmara destacou a grandiosidade do momento: “Atrevo-me a dizer que esta há de ser das melhores aldeias de Natal de Portugal. Nós, o que fazemos, queremos fazer bem, cada vez melhor.”

A Aldeia de Natal conta com todos os elementos que fazem jus à época, como a pista de gelo, o carrossel, a roda gigante e o mercado de Natal na Praça D. Maria II, além do túnel de luz e som que acolhe o espetáculo multimédia. O comboio de Natal e a cabana solidária completam o ambiente natalício, com atividades que se prolongam até ao final de dezembro.

O autarca não escondeu o entusiasmo pelo sucesso do evento: “Este é um momento espetacular, pleno de magia, não só pelo espetáculo mas pela dimensão.” Ainda revelou planos futuros para expandir o espírito natalício a todas as freguesias do concelho com iluminação e outros elementos típicos da época.

Famalicão assume-se, assim, como destino obrigatório para quem procura viver a magia do Natal.