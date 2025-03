CadSolid promove o evento TopSolid WOODdays para profissionais da Indústria da Madeira

A CadSolid, representante oficial do software TopSolid em Portugal, anuncia o evento TopSolid WOODdays, uma iniciativa dedicada aos profissionais da indústria da madeira que procuram inovação, eficiência e otimização dos seus processos produtivos. O evento acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de março, nas instalações da CadSolid em V.N. de Famalicão, e contará com demonstrações práticas do TopSolid CAD/CAM, bem como maquinações em tempo real. Para além disso, pode contar com as mais recentes tecnologias de controlo de produção, através do software MES – MTS7, um software de Gestão e Planeamento de Chão de Fábrica.

O TopSolid WOODdays tem como objetivo apresentar as mais recentes atualizações do TopSolid Wood, software de referência no setor para o design e fabrico de mobiliário e carpintaria. Durante o evento, os participantes poderão explorar as capacidades da solução, desde a modelação 3D até à integração com máquinas CNC, e descobrir como o software pode impulsionar a produtividade e a precisão dos seus projetos.

Além das demonstrações ao vivo, o evento contará com a presença de parceiros expositores, tais como Lignotec, Frezite, Vertice, Hafel, rothoblaas, Banema, Yndigo, LusoAr Leica, G&F e SML – Silvino Lindo. Será também uma excelente oportunidade para os participantes esclarecerem dúvidas e interagirem diretamente com a equipa técnica da CadSolid.

Inscrições e informações

O evento é gratuito e os interessados podem inscrever-se através do site da CadSolid https://cadsolid.pt/2025/03/07/topsolid-wooddays/ ou entrar em contacto pelo e-mail info@cadsolid.pt para mais informações.

Sobre a CadSolid

Conhecida pelas assistências técnicas, a CadSolid é uma empresa especializada em soluções de software CAD/CAM para a indústria metalomecânica e de madeira, e disponibiliza suporte e formação para otimizar os processos produtivos das empresas.

📧 E-mail: info@cadsolid.pt

📞 Telefone: +351 252 310 639

🌐 Website: https://cadsolid.pt/