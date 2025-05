Calor vai ‘apertar’ para a semana: Temperaturas vão chegar aos 34 graus

As temperaturas vão subir na região do Minho nos próximos dias. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Braga e Vila Nova de Famalicão podem chegar aos 34 graus no final da próxima semana.

O calor começa a fazer-se sentir a partir de terça-feira, com máximas acima dos 30 graus a partir de quarta. As noites também vão ser mais quentes, com mínimas acima dos 15 graus.

O IPMA recomenda cuidados como evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor, beber muita água e usar protetor solar.