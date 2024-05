Calor: Vem aí uma semana com temperaturas próximas dos 30 graus

O presidente da Concelhia do CDS-PP, Hélder Pereira, vai recandidatar-se a novo mandato, cujas eleições terão lugar em junho. O anúncio foi feito esta quinta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal, no decurso do Plenário Concelhio de militantes.

Hélder Pereira expressou a sua disponibilidade, depois de fazer o balanço dos últimos dois anos de trabalho. «Assumimos o compromisso de nos aproximar dos militantes e ter um papel ativo na vida política local e nacional. Fizemos esse trabalho, com o importante contributo de todos», dando como exemplos, as eleições intercalares na vila de Ribeirão ou as diferentes campanhas nacionais em que o partido esteve envolvido.

É para dar sequência a este trabalho que anunciou que vaia avançar para um novo mandato. «É preciso ir ao encontro dos anseios da nossa geração mais jovem com políticas e propostas nas áreas do ambiente, da digitalização e da educação». É esse caminho «que queremos fazer também em Famalicão. É neste quadro que pretendemos continuar a defender os valores de sempre do CDS, estando ao lado das pessoas, ajudando-as e com o compromisso de realizar debates sobre temas setoriais que respondam aos seus anseios».

De volta ao «trabalho feito», o também vereador municipal, falou do permanente «contato com os militantes pelas freguesias, da promoção de debates como aquele que fizemos sobre os Cuidadores Informais, um tema muito caro à matriz democrata cristã do partido, da atenção às questões da sustentabilidade ou nas intervenções que fazemos na Câmara Municipal ou na Assembleia Municipal, em permanente defesa dos interesses dos famalicenses».

Na reunião plenária o dirigente falou, também, da «importante vitória da Aliança Democrática nas últimas legislativas», acompanhada «de uma forte votação em Famalicão», culminando com o regresso do CDS-PP à Assembleia da República, «um objetivo pelo qual lutamos desde que fomos eleitos, tendo a Concelhia estado ao lado de Nuno Melo neste importante momento da história do CDS».

O plenário, que registou diversas intervenções, foi, segundo o partido, muito participado.