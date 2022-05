Na tarde deste sábado deflagraram dois incêndios no concelho de Famalicão, um urbano, em Ribeirão, e outro florestal, em Vale S. Cosme.

O alerta para as estas duas ocorrências aconteceu às 16h20 e às 16h26, respetivamente. Em Ribeiro a intervenção decorre na rua Trás do Pomar e em S. Cosme na Rua do Tinoco.

Os BV Famalicenses estão a combater estes dois incêndios. De momento não há mais pormenores sobre estas ocorrências e que meios e, eventualmente, outras corporações envolvidos no combate às chamas.