Câmara da Trofa abre inscrições para férias de crianças com necessidades específicas

camara trofa municipio

O município da Trofa abriu as inscrições para “Desafios em Férias”, projeto destinado à interrupção letiva do Natal 2025, destinado apenas a crianças com necessidades especificas do 1.º e 2.º ciclo. Trata-se de uma resposta para as famílias, proporcionando às crianças com necessidades educativas especificas iniciativas lúdicas e terapêuticas, proporcionando momentos de lazer, aprendizagem e desenvolvimento integral das suas capacidades, através da ação “Explorar para Aprender”.

Na edição deste ano, estão contempladas atividades sabores de natal, expressão plástica, musical, motora, dramática, mindfulness, hipoterapia, piscina, capoeira, pilates, judo e Kickboxing.

As atividades serão dinamizadas na Escola Professor Napoleão Sousa Marques e Aquaplace – Academia Municipal da Trofa, entre os dias 17 e 30 de dezembro, das 9h00 às 17h00.

Os interessados devem contactar a Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, através do e-mail educacao@mun-trofa.pt ou presencialmente no Fórum Trofa XXI.

Divertimentos de Natal animam a Trofa

Trofa já está imbuída do espírito natalício. De 1 a 31 de dezembro, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro transformam-se num verdadeiro cenário natalício, com a casa do Pai Natal, a feira do livro, pista de gelo, árvore de Natal, mini roda, carrossel francês e outros divertimentos.

A par destas atrações, estará a praça da alimentação que reunirá várias propostas de street food; serão instaladas bancas de artesanato e produtores locais.

O presépio e o comboio de Natal, que percorre o espaço com encanto, completam este conjunto de experiências que fazem da Aldeia Natal um lugar mágico.

Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa, destaca que «a Aldeia de Natal é, para nós, um momento especial de celebração e união. Queremos que cada família, cada criança e cada visitante sinta o espírito natalício num ambiente seguro, acolhedor e cheio de vida. Este evento valoriza as nossas tradições, os nossos produtores e o envolvimento de toda a comunidade trofense. Convidamos todos a viver este Natal connosco e a criar memórias que perdurem para sempre».

O mercadinho de Natal (de 1 a 24 de dezembro), às sextas-feiras e no dia 23 de dezembro funciona entre as 20h e as 24h, enquanto aos sábados abre das 15h às 24h. Aos domingos está disponível das 15h às 20h, e no dia 24 de dezembro recebe o público entre as 10h e as 18h.

O Pai Natal estará presente de 1 a 23 de dezembro, às sextas e sábados, entre as 21h e as 23h. Aos domingos, o horário é das 16h às 19h, sendo que no dia 23 de dezembro o Pai Natal volta a marcar presença das 21h às 23h.

Os equipamentos de diversão, disponíveis de 1 a 31 de dezembro, funcionam de segunda a quinta-feira em três períodos: das 09h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 21h às 23h. Às sextas-feiras funcionam das 09h30 às 12h, das 14h às 17h e prolongam-se das 21h às 24h. Aos sábados estão abertos das 14h às 24h, com uma pausa das 19h às 20h, enquanto aos domingos recebem visitantes entre as 10h e as 20h, interrompendo apenas das 12h às 13h. No dia 24 de dezembro funcionam das 10h às 18h e, no dia 25, das 14h às 19h.

Com o objetivo de chegar a todas as idades, a autarquia preparou ainda um programa repleto de música, performances e o habitual Pai Natal sobre Rodas, que levará o espírito natalício a todas as freguesias do concelho.

 

Trofa renova distinção de Autarquia + Familiarmente Responsável

Desde 2021 que o município da Trofa é uma Autarquia + Familiarmente Responsável, distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A bandeira foi entregue esta quarta-feira, 19 de novembro, numa cerimónia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

A Autarquia da Trofa voltou a receber a distinção após avaliação dos seus projetos sociais, como o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre, e participação social.

Recorde-se que o OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral. É o único Observatório que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas avaliadas.

Três detenções por condução sob o efeito do álcool

Durante este fim de semana, nas cidades de Famalicão e Guimarães, a PSP deteve três pessoas, com 44, 58 e 20 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,67 e 1,80 g/l no sangue.

Dois dos detidos estiveram envolvidos em acidentes de viação.

Famalicão: LIPAC abre inscrições para o projeto “Mãos que cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”

A LIPAC – Liga de Profilaxia e de Ajuda Comunitária já arrancou com o projeto dirigido a crianças e famílias do concelho, intitulado “Mãos que Cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”, que tem o apoio BPI Fundação “La Caixa” Infância, com 26.080.00 euros.

As inscrições já se encontram abertas e as atividades terão início a dois de dezembro, na sede da LIPAC. Para se inscreverem as famílias podem usar o email lipac.geral@gmail.com ou os contactos telefónicos 252 376 309/ 912 323 948.

Segundo a direção da LIPAC, presidida por Ivone Calafate, o projeto nasce da necessidade crescente de apoiar crianças que enfrentam vulnerabilidade emocional, social e escolar, bem como as suas famílias, através de uma abordagem multidisciplinar.

Este projeto assenta no desenvolvimento de competências emocionais e sociais para fortalecer autonomia e a resiliência infantil; na promoção da saúde mental infantil e práticas de bem-estar, pelo acompanhamento psicológico para crianças e Encarregados de Educação; e no envolvimento das famílias e da comunidade na promoção do bem-estar infantil.

A LIPAC realça que o objetivo é fortalecer a inclusão social, promover igualdade de oportunidades e proporcionar um espaço seguro onde crianças e famílias possam trabalhar dificuldades, desenvolver competências e melhorar o seu bem-estar.

Homem com cadastro e suspeito de vários furtos apanhado com material roubado em Famalicão

A GNR deteve um homem de 42 anos na Trofa, suspeito de vários furtos em estabelecimentos comerciais daquele concelho e também de Vila Nova de Famalicão. A detenção aconteceu após uma denúncia de furto num estabelecimento, levando os militares a intercetar o suspeito e a realizar uma revista de segurança, bem como uma busca ao veículo.

No interior da viatura foram apreendidas diversas ferramentas furtadas, incluindo uma arma branca, caixas de ferramentas, chaves de fenda, um jogo de roquetes com 19 peças, uma chave de pressão e um busca-polos, entre outro material.

O detido, com antecedentes por furtos em ourivesarias e já com pena de prisão cumprida, foi constituído arguido. O caso seguiu para o Tribunal Judicial de Santo Tirso.

Observatório de práticas de inovação social apresenta resultados na Trofa, Santo Tirso e Maia

Sob o mote “Inovar para Transformar: Para um setor social com mais impacto e sustentabilidade”, o Seminário de Encerramento realiza-se na próxima segunda-feira, às 17h00, na Fábrica de Santo Thyrso, e marca o culminar de um percurso de diagnóstico, formação e cooperação entre instituições.

O Observatório de Práticas de Inovação Social da Área Metropolitana do Porto – Interior Norte apresenta as conclusões do trabalho dedicado à capacitação e partilha entre dezenas de IPSS dos municípios da Trofa, Santo Tirso e Maia.

O Observatório é uma iniciativa territorial que visa promover práticas de inovação social e surge como resposta à necessidade de articular entidades locais e reforçar redes de cooperação.

O programa inclui a apresentação das “Lições e Resultados do Observatório” e a Mesa Redonda “Práticas que Transformam”, com a participação de vários oradores e projetos de referência nacional – Infância: Projeto CreSer – Mariana Aroso Rodrigues (Associação Bagos D’Ouro); População Sénior: Projeto Musicalidade – Maria Amélia Ferreira (Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses) e Deficiência: Projeto MAIS – Vera Vaz (CERCI Braga).

O seminário é gratuito, mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui. https://forms.office.com/e/7wP8W0uHpw.