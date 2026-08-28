A Câmara Municipal da Trofa volta a apoiar as famílias neste regresso às aulas, com o Cheque Oferta e o Cheque Educação. Os dois apoios são distintos, complementares e abrangem os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública.

Através do Cheque Oferta, entrega as Fichas de Atividades das áreas disciplinares de Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, a partir do 3.º ano; abrange a disciplina de inglês bem como um Kit de Material Escolar para os alunos do 1.º ciclo abrangidos pelos escalões A, B e C da Ação Social Escolar e para os alunos abrangidos por medidas de apoio à inclusão definidas em Relatório Técnico-Pedagógico (RTP).

O valor do Cheque Oferta varia em função do ano de escolaridade e da situação do aluno. Para os alunos com escalão ASE A, B ou C, o apoio é de 63 euros para o 1.º ano, 65 euros para o 2.º ano, 80 euros para o 3.º ano e 84 euros para o 4.º ano.

Para os alunos do 1.º ciclo sem escalão, a autarquia trofense atribui um Cheque Oferta no valor de 25 euros.

A estes apoios junta-se o Cheque Educação, atribuído a todos os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico da Rede Pública, no valor de 25 euros por aluno, para aquisição de material escolar ou didático.

«O início do ano letivo representa sempre um esforço financeiro significativo para as famílias e, por isso, queremos que o Município esteja presente com respostas concretas. O Cheque Oferta e o Cheque Educação são dois apoios que permitem aliviar diretamente as despesas das famílias e garantir que as nossas crianças iniciam o ano letivo com melhores condições»,salienta Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa.

A atribuição dos dois apoios é realizada de forma automática através da plataforma SIGA, sendo os códigos dos respetivos cheques enviados pelo Município por SMS e/ou email. Está previsto que o envio dos códigos tenha início no princípio do mês de setembro, mantendo-se válidos até ao final do ano letivo 2026/2027.